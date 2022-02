Wifo: Sanktionen gegen Banken würden Russland am härtesten treffen

Mittelfristig wären solche harten Sanktionen jedoch ein Thema für Russland. Denn im Falle eines Krieges würde der Rubel dramatisch abwerten und durch ein Gegensteuern der russischen Zentralbank würden die Währungsreserven rasch wegschmelzen. Weiters leide das Land unter einer hohen Kapitalflucht. Die Widerstandsfähigkeit Russlands sei in der kurzen Frist zwar gut, sollte sich ein Konflikt jedoch in die Länge ziehen, dann werde es nur schwer durchhaltbar, so Felbermayr. Europa habe langfristig eine deutlich höhere Resilienz.

Problem für RBI

Sollte es zu möglichen Zahlungsausfällen russischer Kunden bei europäischen Banken kommen, wären die Auswirkungen sehr unterschiedlich. Das größte Problem hätte wohl die Raiffeisen Bank International (RBI), die stark in Russland engagiert ist. "Es ist klar, dass Österreich in der Ukraine und in Russland ein höheres Exposure hat als die allermeisten anderen EU-Staaten", sagte Felbermayer. In Europa betreiben weiters die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit, die niederländische ING sowie die Societe Generale aus Frankreich Geschäfte in Russland.