Bereits im Jänner wurde ein Register für hospitalisierte Covid-Patientinnen und -Patienten eingerichtet, das einen besseren Überblick geben soll, wer mit Corona in den Spitälern liegt. Die neue Datenbank sorgt nun weiter für Streit zwischen Bund und Wien. Acht Bundesländer liefern Daten, Wien nicht, lautet der Vorwurf aus dem Gesundheitsministerium, berichtete das Ö1-Mittagsjournal. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bezeichnete das als lächerlich. Die Bundesregierung will am Freitag das neue Covid-19-Register aktivieren, in 14 Tagen soll es auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, kündigte Chief Medical Officer Katharina Reich an. Diese Datenbank soll tagesaktuell zeigen, wie viele Menschen mit Covid im Spital liegen, warum sie eingewiesen wurden, ob sie Vorerkrankungen haben sowie wie ihr Immunitätsstatus ist. Laut Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) haben bereits 50 Prozent der Covid-Patienten in den Spitälern nicht die Hauptdiagnose Corona, sondern die Nebendiagnose. Diese Informationen seien "essenziell für Entscheidungen", meinte Rauch. Acht Bundesländer machen beim Register bereits mit. Laut Gesundheitsministerium sind Vorarlberg und Burgenland voll dabei, Kärnten, Oberösterreich und Tirol melden schon teilweise ein, Niederösterreich, Steiermark und Salzburg würden "intensiv an einer dann bereits automatisierten Einmeldung" in das von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) geführte Tool arbeiten. Nur die Bundeshauptstadt weigere sich und berufe sich auf Datenschutzbedenken.