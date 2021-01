AstraZeneca-Impfstoff weniger wirksam; Neue Virus-Variante in Japan

In Tirol bessert sich die Corona-Lage weiter: Mit Stand Sonntagmittag waren 1.710 Menschen mit dem Virus infiziert - um 60 weniger als am Samstag. 115 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden standen 175 Genesene gegenüber. Weiter stabil auch die Situation in den Spitälern: 149 Corona-Patienten wurden dort noch behandelt (plus zwei). 30 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung.

Unterdessen verstarb keine weitere Person mit oder an Covid-19. Die meisten Infizierten verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 307, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 249 und dem Bezirk Kitzbühel mit 225 Corona-Fällen. Nur mehr relativ gering stellte sich die Zahl der Covid-Fälle in der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck mit 159 dar. In Tirol wurden bisher 472.479 Testungen durchgeführt.