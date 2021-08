1-G-Regel für Mückstein nun doch "vorstellbar"

Guten Morgen, wir starten wieder mit einem Blick nach Deutschland, wo das RKI die Corona-Zahlen vom Vortag immer bereits um 5.30 Uhr morgens veröffentlicht. Hier zeigt sich seit Tagen ein ähnliches Bild wie in Österreich - allerdings auf etwas niedrigerem Niveau was die Zahlen betrifft. Was auch auf die deutlich geringere Testrate zurückzuführen ist. Für den Dienstag nun meldete das RKI 8.324 Fälle und damit 4.400 mehr als am Vortag. Man liegt damit mittlerweile auf etwa dem gleichen Niveau wie in Österreich.

Vergleichsweise dramatisch sind hingegen seit Wochen die Todeszahlen, die auf ein deutlich massiveres Infektionsgeschehen hindeuten. 22 Todesfälle wurden in Deutschland für die vergangenen 24 Stunden gemeldet. In Österreich bewegen sich diese Zahlen in den vergangenen Wochen konstant zwischen 0 und 2 neuen Todesfällen pro Tag.