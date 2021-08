Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 1.221 neue Corona-Infektionen, so viele wie zuletzt Anfang Mai.

Damit hat auch die vierte Welle, in der Experten die pandemische Lage in Österreich bereits sehen, ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 73,68 an.

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gibt es nicht. Die Pandemie hat bisher 10.757 Todesopfer gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt mit den aktuellen Zahlen auf 9.905.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 68.803 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate liegt damit bei 1,77 Prozent.

Auf Bundesländerebene ist aktuell Wien besonders betroffen - mit einer 7-Tage-Inzidenz von 97, dahinter folgen Salzburg (89), Vorarlberg (82) und Tirol (79).

23 neue Patienten sind in Österreichs Spitälern in Behandlung. Insgesamt gibt es aktuell 293 Hospitalisierungen. Auf den Intensivstationen sind es 59 Patienten (um drei weniger als noch am Dienstag).