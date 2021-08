Impfgegner verwüsteten Impfzentrum in Vorarlberg

Es mag Zufall sein. Aber mitten in die Debatte, ob Ungeimpften der Zutritt zu Freizeiteinrichtungen oder Gastronomie verwehrt werden soll, platzt ein Anschlag auf ein Impfzentrum in Vorarlberg.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) warnte zuletzt, dass eine derartige Unterscheidung zwischen Immunisierten und Nicht-Immunisierten zu einer „Spaltung der Gesellschaft“ führen könnte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben sich unbekannte Täter im Zeitraum vom vergangenen Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 09.25 Uhr in Hohenems beim Tennis-Event-Center Zutritt zu einem dort aufgebauten Zelt verschafft. Dort will die Vorarlberger Landesregierung in Kürze ein neues Test- und Impfzentrum eröffnen.