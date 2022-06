Inklusive Nachmeldungen: Über 10.000 Neuinfektionen in Österreich

Die Ärztekammer warnt vor Urlaubssperren in Wiener Spitälern. Mit großer Sorge beobachtet George Zabaneh, Obmann der Sektion der zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Ärzte der Ärztekammer für Wien, die Ignoranz der Politik in puncto Corona-Pandemie, hieß es in einer Aussendung. Die Fallzahlen steigen derzeit stark an. "Die Situation ist also bereits jetzt absolut vorhersehbar. Ich warne die Politik davor, dies zu unterschätzen", forderte Zabaneh. Gerade Ärztinnen und Ärzte, die so viel während der Pandemie geleistet hätten, bräuchten jetzt unbedingt Erholung. "Auch Ärztinnen und Ärzte haben Familie, und sie brauchen einander, um gemeinsam eine auch für die Psyche erholsame Zeit verbringen zu können und um die 'seelische Batterie' für die unausweichlichen künftigen Herausforderungen im Gesundheitssektor aufladen zu können."