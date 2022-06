Bisher melden erst einzelne Spitäler in Covid-Register ein

Per Verordnung hat der damals noch amtierende Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im Jänner ein Register für hospitalisierte Covid-Patientinnen und -Patienten eingerichtet. Das soll das Krisenmanagement erleichtern, die Länder sollen Daten in das von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) geführte Tool einmelden. Umfassend meldet bisher allerdings nur das Burgenland ein, aus Vorarlberg gibt es weitgehend umfassende Meldungen, ansonsten nur vereinzelte.

Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS von Pandemiesprecher Gerald Loacker durch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hervor. Darin ist festgehalten, dass in Tirol "bereits einige Krankenanstalten Daten in das COVID-19 Register", einmelden und sich weitere vorberieten. Auch aus Kärnten "melden einzelne Krankenanstalten ebenfalls bereits Daten". Oberösterreich bereitet sich laut Ministerium "intensiv auf eine umfassende Datenmeldung vor", die Steiermark "prüft derzeit noch Umsetzungsmöglichkeiten". Salzburg, Niederösterreich und Wien wurden in der Anfragebeantwortung überhaupt nicht erwähnt.