Über 10.000 Neuinfektionen in Österreich

Zum ersten Mal seit dem 21. April wurden in Österreich am heutigen Mittwoch wieder über 10.000 Neuinfektionen gemeldet. Konkret wurden 10.898 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt deutlich über dem 7-Tage-Schnitt von 6.708 Infektionen. Auch die 7-Tage-Inzidenz steigt auf bei 527,27.

Zudem gibt es sechs neue Todesfälle. Damit sind bisher österreichweit 18.744 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben.

Gesundheitsminister Rauch sind die steigenden Zahlen aber noch kein Grund zur Beunruhigung. Man werde ein "Leben mit Corona" führen müssen, so Rauch.

Über 70.000 aktive Fälle

Erstmals seit 6. Mai gibt es in Österreich auch wieder über 70.000 aktive Corona-Fälle. Aktuell sind 71.802 Personen aktiv mit Covid-19 infiziert.