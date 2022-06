Corona-Prognose: Kleinere Welle im Sommer, große im Herbst

"Ich glaube, wir sollten nicht die Illusion haben, dass wir Corona in irgendeiner Form wegbekommen", sagte Landeshauptmann Stelzer bei dem Hintergrundgespräch am Freitag. Vielmehr gelte es, einen Umgang damit zu finden.

Daher sei es das Ziel, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP), "jene für die Auffrischungsimpfung zu gewinnen, die aus medizinischer Sicht ein hohes Risiko haben, dass sie eine Krankenhausbehandlung brauchen würden". Außerdem sollen auch alle übrigen "gesundheitsinteressierten Menschen" zu einer Auffrischungsimpfung bewegt werden, die sich etwa vor Long Covid schützen wollen. Und sie fügte ergänzend hinzu: "Die Maske tragen ist sinnvoll, schützt, es gibt kein Verbot, sie zu tragen."

Realistisches Impfziel für OÖ

Popper untermauerte die Impfstrategie des Landes mit Zahlen: "15 bis 20 Prozent in der Fallreduktion und vor allem bis zu 25 Prozent Hospitalisierungsreduktion" bringe es, wenn 25 bis 50 Prozent derer, die schon geimpft sind, noch einmal nachgeimpft werden. "Das ist ein realistisches Impfziel", so der Simulationsforscher. Stelzer unterstrich einmal mehr, dass die Hospitalisierungsrate die Messlatte der Zukunft sein werde, also "ob die Spitalversorgung, die Intensivbetten und insbesondere das Personal ausreichen".