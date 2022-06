Seine Vorhersage hat sich erfüllt: Anthony Fauci mit Corona infiziert

Im Jänner hatte es der US-Immunologe Anthony Fauci praktisch vorhergesagt: "Mit der außergewöhnlichen und beispiellosen Effektivität der Übertragung wird Omikron letztlich fast jeden finden", erklärte damals der leitende medizinische Berater von US-Präsident Joe Biden in einem Interview. Jetzt hat es den Direktor des US-Instituts für Infektionskrankheiten (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) auch selbst erwischt, gab die US-Gesundheitsbehörde NIH in einer Pressemitteilung bekannt.