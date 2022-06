Epidemiologe warnt: BA.4 und BA.5 lassen Zahlen rasant steigen

Auch in SĂŒdafrika haben die TodesfĂ€lle wĂ€hrend der BA.4- und BA.5-Welle stark zugenommen - und tun dies noch immer, so Feigl-Ding. "Die ĂŒber 1.800 ĂŒberzĂ€hligen TodesfĂ€lle pro Woche in SĂŒdafrika sind fĂŒr ein Land mit 60 Millionen Einwohnern sehr viel. Bei einer Bevölkerung wie der USA wĂ€ren das fast 10.000 ĂŒberzĂ€hlige TodesfĂ€lle pro Woche."

Dominanz in Europa

Auch im jĂŒngsten Report der europĂ€ischen Gesundheitsbehörde ECDC liegt das Augenmerk auf dem raschen Anstieg in mehreren LĂ€ndern. Darunter etwa Portugal. Dort ist BA.5 bereits am 30. Mai 2022 zur vorherrschenden SARS-CoV-2-Variante geworden. Der zunehmende Anteil von BA.5 ging auch mit einem Anstieg von Covid-19-FĂ€llen einher.

"Der fĂŒr BA.4 und BA.5 gemeldete Wachstumsvorsprung lĂ€sst vermuten, dass diese Varianten in der gesamten EU/EWR dominieren werden, was in den kommenden Wochen wahrscheinlich zu einem Anstieg der Covid-19-FĂ€lle fĂŒhren wird", so die ECDC.