Erneut rund 5.000 Neuinfektionen in Österreich

Die Infektionszahlen steigen in Österreich weiter an. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 7.093 Neuinfektionen in Österreich registriert.

Von Donnerstag auf Freitag meldeten die Behörden feiertagsbedingt zwar nur 4.941 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, aber auch dieser Wert liegt über dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage, nämlich 4.735. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 372,4 an.

Somit hält Österreich derzeit bei 54.534 aktiven Fällen. Ein neuer Todesfall wurde aufgrund von Corona gezählt.

Insgesamt gab es bisher in Österreich 4.317.466 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (17. Juni, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.721 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.244.211 wieder genesen.

Erst 36 Corona-Patienten auf Intensivstationen

Derzeit befinden sich 523 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 36 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen nach Bundesländern