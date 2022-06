Steigende Zahlen, aber keine Maßnahmen: Regierung setzt auf "Leben mit Covid"

Es sei absehbar gewesen, "dass wir wieder in Richtung 10.000 und 15.000 Neuinfektionen gehen", sagte er am Mittwoch vor dem Ministerrat. Aber: "Nach zwei Jahren Pandemie müssen wir auch schauen, wie es mit uns als Gesellschaft weitergeht."

Während der Lockdowns sei die Zahl an psychischen Erkrankungen und Suiziden gestiegen. "Wir dürfen Gesundheit nicht nur definieren als Abwesenheit von Covid, sondern müssen schon auch darauf achten, wie es den Menschen, den Kindern geht, wenn sie isoliert sind."

Die Zielsetzung sei jetzt, in einen Modus zu kommen, in dem man mit Covid leben könne. "Das Konzept setzt auf Eigenverantwortung, dass Menschen Vorsichtsmaßnahmen für andere ergreifen", so der Gesundheits- und Sozialminister.