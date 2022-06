Oö. Ärztin schloss wegen Morddrohungen von Corona-Leugnern Praxis

"Fesseln" und "foltern"

Um die Flut an Hass zu verdeutlichen, veröffentlichte sie dazu Auszüge aus Morddrohungen: Von „abschlachten“ und „Schrotflinte“ ist darin die Rede, von „niederschlagen“, „fesseln“, „foltern“ und einer „tödlichen Impfdosis“. Er werde als Patient kommen, schildert „Claas“ in dem Schreiben detailliert seine geplante Vorgehensweise.

„Können wir etwas tun“, fragt etwa Neos-Nationalratsabgeordnete Beate Meinl-Reisinger in den Kommentaren darunter Kellermayr. Mitgefühl und Fassungslosigkeit machen sich darin breit. Und auch die Polizei bekommt ihr Fett weg: „Liebe Polizei OÖ, was zur Hölle läuft hier bitte?“, schreibt etwa eine Userin.

Drohung vom November

Bereits im November 2021 bekam die Ärztin jene Drohung, wie die Landespolizeidirektion auf KURIER-Anfrage bestätigte. Seitdem sei sowohl im Inter- als auch im Darknet ermittelt worden. Von dort an sei das Opfer intensiv betreut worden, wird versichert. Sowohl privat als auch in der Ordination hätte sie Personenschutz erhalten.

Am 6. April wurde Anzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen gefährlicher Drohung erstattet, bestätigte eine Sprecherin der Anklagebehörde. Im Zuge weiterer Ermittlungen sei ein Deutscher als möglicher Täter in Verdacht geraten. Er soll im März und April gegen die Ärztin gefährliche Drohungen in sozialen Medien ausgesprochen haben, auch wegen Stalkings sei ermittelt worden. Am 14. Juni sei das Ermittlungsverfahren „mangels inländischer Gerichtsbarkeit“ aber eingestellt worden, hieß es weiter von der Anklagebehörde.

100.000 Euro für Sicherheit

Für ihren und den Schutz ihrer Mitarbeiter hat Kellermayr jedoch auch selbst investiert. „Die Sicherheitskosten übersteigen den Gewinn einer Hausarztpraxis um ein Vielfaches. Bis heute habe ich mehr als 100.000 Euro in die Sicherheit des Ordinationsbetriebs gesteckt, um garantieren zu können, dass sich niemand der hier Hilfe sucht dadurch in Gefahr begeben muss“, schreibt sie weiter auf Twitter. Geraten hätte man ihr laut Polizei nicht dazu. Man brauche nun Zeit, sich ein neues Konzept zu überlegen, um „die Ordination sinnvoll und sicher“ weiterführen zu können, so Kellermayr. Erst dann werde der Betrieb wieder aufgenommen.

Laut Peter Niedermoser, Präsident der oberösterreichischen Ärztekammer, sei ihm derzeit kein weiterer ähnlicher Fall in Oberösterreich bekannt. „Grundsätzlich hat sich die Situation mit Corona-Maßnahmengegnern beruhigt“, so Niedermoser. Allen Ärztinnen und Ärzten, die solche Drohungen erhalten, empfiehlt er, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.