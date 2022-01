Vier Faktoren für Long Covid + Länder uneins bei weiteren Lockerungen

Wegen der häufig stattfindenden Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen fordert die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Klagenfurt nun einen fixen Zeitrahmen für Kundgebungen. Wie deren Obmann Franz Ahm am Donnerstag in einer Aussendung sagte, würde so "einerseits das Recht auf Versammlungsfreiheit gewahrt und andererseits die Betriebe nicht bei ihrer Arbeit behindert". Und: "Demonstrationen können genauso ab 18.00 Uhr stattfinden."

Häufigkeit und Intensität der Kundgebungen würden sowohl Verkehrsbehinderungen verursachen als auch Kunden aus der Innenstadt vertreiben: "Viele Kundinnen und Kunden sagen ganz direkt, dass sie nicht ungewollt Teil einer Corona-Demonstration werden oder in eine solche hineingeraten wollen und deshalb die Innenstadt meiden", so Ahm. Dass sich Demonstranten oft nicht an vorgegebene Routen halten und auch keine FFP2-Masken tragen, verstärke die Verunsicherung der Kundschaft. Idealerweise sollte man sich also bei dem geforderten Zeitrahmen am Geschäftsschluss eines Großteils der Betriebe orientieren.