Fünffaches Sterberisiko nach Covid-19 und Spitalsaufenthalt

Das Ergebnis, wie im Magazin Plos Medicine zu lesen ist: "Das Gesamtrisiko, für eine (neuerliche; Anm.) Spitalsaufnahme oder den Tod war in der Gruppe nach Covid-19 höher (um den Faktor 2,22; Anm.) als in der Allgemeinbevölkerung (ohne diese Erkrankung; Anm.), aber etwas geringer als nach einer Influenza (Faktor 0,95). Die Gesamtmortalität aus allen Ursachen war am höchsten in der Covid-19-Gruppe (um den Faktor 4,82) im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung und höher als in der Kontrollgruppe der Influenzakranken (Faktor 1,74). Die Spezifika der einzelnen Personengruppen in den Vergleichen wurden statistisch ausgeglichen.

Vollständige Genesung fällt schwer

Besonders schwer fällt die vollständige Genesung Patienten, die wegen Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt wurden. In einer Umfrage, die Hidde Heesakkers und Mitarbeiter von der Radboud Universität in Nijmegen in den Niederlanden im Rahmen der MONITOR-IC-Studie an elf Kliniken in den Niederlanden durchgeführt haben, berichteten 74,3 Prozent der Patienten auch ein Jahr nach der Spitalsentlassung weiterhin über körper¬liche Symptome.