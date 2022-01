Kanzler Karl Nehammer verkündet am Mittwoch vor dem Ministerrat: "Der Lockdown für Ungeimpfte endet am kommenden Montag."

Grund: Die Intensiv- und Spitalsbettenbelegung sei stabil. "Die Lage auf Normalstationen und Intensivstationen hat sich vorerst entspannt, denn Omikron schlägt nicht so stark wie befürchtet auf Spitalskapazitäten durch", so Nehammer. Das Testregime, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, bleibe indes weiter aufrecht.

Die 2G-Regel im Handel bleibt ebenfalls weiter aufrecht.

Diesen Artikel können Sie auch auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch lesen: