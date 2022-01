Nehammer: Lockdownu za nevakcinisane je u ponedjeljak kraj

Austrijski kancelar Karl Nehammer je prije početka sjednice Vijeća ministara najavio da se lockdown za nevakcinisane osobe sljedećeg ponedjeljka završava.

"Situacija na normalnim odjeljenjima i odjeljenjima intenzivne njege za sada je stabilna, jer Omikron nema toliko utjecaja na bolničke kapacitete koliko smo strahovali", naveo je Nehammer kao razlog kraju lockdowna.

Ipak, režim testiranja ostaje isti, rekao je ministar zdravlja Wolfgang Mückstein. 2-G pravilo u maloprodaji također ostaje na snazi.

Apel na nevakcinisane

"Onog trenutka kada broj zaraženih počne padati, smanjit ćemo mjere", rekao je kancelar. "Opasnost još nije prošla. Svake sedmice smo svjedoci novih rekorda kada su u pitanju nove infekcije. Stoga je i dalje potreban oprez."

Njegov apel za onih 1,5 miliona ljudi koji su još uvijek nevakcinisani stoga ponovo glasi: "Ne čekajte da vakcinacije postanu obavezne. Iskoristite ovu priliku i vakcinišite se. Vakcinacija štiti vas, štiti one oko vas i štiti nas kao zajednicu." Obavezna vakcinacija stupa na snagu u februaru.



Prema Mücksteinu, važnost Zelenog pasoša će biti ograničena na period od 6 mjeseci - za one koji su dvostruko vakcinisani. Za one koji su vakcinisani tri puta važi rok od 9 mjeseci.

Novi rekord

Dok je trajala pres-konferencija članova vlade, objavljeno je da je u Austriji prvi put zabilježeno više od 30.000 novozaraženih.