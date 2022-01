Omikron verzerrt die Statistik der Corona-Patienten in den Spitälern

Noch nie ist das Coronavirus derart durch die breite Bevölkerung marschiert, wie in der laufenden Omikron-Welle. Wie in früheren Pandemiephasen wird beobachtet, wie sich das Geschehen auf die Belastung der Spitäler auswirkt. Da die Omikron-Mutation tendenziell weniger schwere Verläufe verursacht, ist der Blick nun vor allem auf die Normalstationen gerichtet.

Dort steigt die Zahl der Covid-Patienten wieder – am Dienstag auf 1.284. Doch, wie bereits aus Salzburg berichtet, wird in den Krankenhäusern ein hoher Anteil an Covid-Zufallsbefunden bemerkt. Dieser Effekt wird einerseits durch die hohe Infektiosität von Omikron verstärkt, aber auch durch das wieder aufgenommene Tagesgeschäft in den Krankenhäusern.