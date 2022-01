Höhere Sterberate im Vorjahr ist nicht allein mit Covid-Toten erklärbar

Wiens Bevölkerung wächst weiter

Die Bevölkerung Wiens wuchs im Vorjahr aber trotz Pandemie um 13.900 Einwohner. Das ist ein Plus von 0,7 Prozent, was das stärkste Wachstum seit 2017 bedeutet. Insgesamt lebten am 1. Jänner 2022 rund 1.935.000 in der Stadt. 2027 soll die Zwei-Millionen-Grenze überschritten werden, diese Prognose bleibt weiterhin aufrecht.