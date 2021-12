Österreich überholt Schweden bei Covid-Todesfällen

Konkret hat Österreich in den vergangenen Tagen, genauer gesagt am 20. Dezember, die Führung übernommen. Bei den Todesfällen pro 100.000 Einwohner - eine statistische Berechnung, um die beiden Länder zu vergleichen - liegt Österreich mit aktuell 150,68 Todesfällen vor Schweden mit 150,24.

In absoluten Zahlen noch zurück

Wenn man sich die absoluten Zahlen ansieht, ist Schweden weiterhin noch etwas vor Österreich. Die aktuellste Zahl aus dem Norden weist 15.265 Todesfälle seit Beginn der Pandemie aus. In Österreich sind es, mit Stand 25. Dezember, 13.626 Todesfälle. Nach hohen Todeszahlen in den Wochen vor Weihnachten gab es im Lauf der vergangenen Woche immer niedrigere Todeszahlen. Zuletzt am heutigen Sonntag acht Todesfälle. Zuletzt gab es in Österreich am 24. Oktober unter zehn Todesfällen innerhalb von 24 Stunden. Erst vergangene Woche kam es zu einer Gedenkveranstaltung am Wiener Ring und in ganz Österreich. Beim Lichtermeer wurde den Toten der Pandemie gedacht.