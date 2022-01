Geschenkt ist noch zu teuer: Österreich bleibt auf Astra Zeneca sitzen

Übrigens gibt es keinen Verschleiß von Impfstoffen in Österreich, wie aus der Beantwortung der Anfrage hervorgeht: "Insgesamt sind mit Stand 16.12.2021 rund 8.279 Impfdosen abgelaufen oder anderweitig (bspw. durch Unterbrechung der Kühlkette oder Bruch) in Verwurf geraten. Dies umfasst sowohl Dosen, die in der Verfügungsgewalt des Bundes lagen, als auch Dosen die bereits an die Bundesländer ausgeliefert wurden."

Impfdosen, deren Ablaufdatum überschritten ist oder die anderweitig in Verwurf geraten, werden entsorgt.