Gartlehner zu Lockerungen: "Falsche Diskussion zum falschen Zeitpunkt"

Impfzertifikate ungültig

Was hinzu kommt, ist, dass ab dem 1. Februar die Impfpflicht gilt. Ab dem 15. März wird diese Impfpflicht auch von der Exekutive und den Behörden kontrolliert und gegebenenfalls vollstreckt. Doch hier wartet auf die Regierung eine weitere Baustelle. Am 1. Februar laufen die Impfzertifikate von über 500.000 Personen aus. Wenn sie sich davor nicht ihre Booster-Impfung holen. Denn ab dem 1. Februar sind zwei Impfdosen nur noch sechs statt bisher neun Monate gültig. Betroffene werden damit am am falschen Fuß erwischt, sagt ÖGK-Obmann Andreas Huss: "Die werden von einem Tag auf den anderen informiert, dass sie nicht mehr in den Handel können."

Darum fordert er, dass der Stichtag auf den 1. März verschoben wird. "So dass jeder die Möglichkeit hat, sich den dritten Stich zu holen", so Huss. Viele Betroffene würden gar nicht wissen, dass sie ab Dienstag kein gültiges Impfzertifikat mehr haben, so der ÖGK-Obmann.

Impfzertifikate zu verlängern sieht auch Gartlehner als angebracht: "Eine kurze Toleranzphase bis Anfang März ist vielleicht wirklich angebracht. Aber wir müssen uns schon klar sein, dass der dritte Stich wirklich das wirksamste Mittel gegen Omikron ist und es wirft auch die Frage auf, warum die Betroffenen nicht früher benachrichtigt wurden."