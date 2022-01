Obwohl kommende Woche die Impfpflicht in Kraft tritt, spüren die steirischen Impfkoordinatoren noch keinen vermehrten Andrang an den Impfstraßen - im Gegenteil: Der Trend bei den ersten Stichen ist rückläufig. In den vergangenen sieben Tagen waren es rund 3.500, in der Woche davor noch mehr als 5.200, schilderte Wolfgang Wlattnig, stellvertretender Landesamtsdirektor am Freitag in einer Videokonferenz. Er glaubt, dass es bis Mitte März mit den Strafen aber mehr werden.

In der Steiermark sind bisher rund 75 Prozent der Gesamtbevölkerung erstgeimpft, 71,7 Prozent haben eine Zweitimpfung, 72,3 Prozent ein gültiges Zertifikat (inklusive Genesene). Vor wenigen Tagen wurden in der Grünen Mark auch die 50 Prozent bei den Drittstichen erreicht, freute sich Impfkoordinator Michael Koren. Zum ersten Mal zur Impfung kommen derzeit nur noch wenige Hundert am Tag, obwohl etwa 160.000 noch nicht geimpfte oder genesene Steirerinnen und Steirer (15,3 Prozent der Bevölkerung) ab 1. Februar von der Impfpflicht betroffen sein werden.

Mit 1. Februar werden auch wegen der kürzeren Gültigkeitsdauer Zertifikate auslaufen: In der Steiermark sind es gut 48.000. Sie wurden und werden aber noch per Benachrichtigungen informiert, dass sie sich eine Booster-Impfung holen sollen, um wieder ein gültiges Zertifikat zu haben.