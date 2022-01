Burgenland reaktiviert Angebot zu Wohnzimmertests

Das Land Burgenland hat das Angebot zum digital überwachten Selbsttest wieder aktiviert. Damit haben die Burgenländer die Möglichkeit, Wohnzimmertests zu machen, die in Bereichen mit der 3G-Regel wieder gültig sind, um Engpässe bei PCR-Tests zu vermeiden, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstag in einer Aussendung mit.

Pro Person und Woche werden in den Gemeindeämtern und in den Impf- und Testzentren fünf Antigen-Spucktests gratis ausgegeben.