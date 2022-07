Shanghai: Bangen vor neuer Untervariante BA.5.2.1 + Corona traf die Ärmsten am härtesten

Rund 500 Paare haben ihre wegen der Corona-Pandemie verschobene oder anders als geplant verlaufene Hochzeit gemeinsam symbolisch im New Yorker Lincoln Center nachgeholt.

Bei der mehrstündigen Party "Celebrate Love: A (Re)Wedding" am Sonntagabend unter freiem Himmeln an dem Veranstaltungszentrum in Manhattan gab es unter anderem Musik, Tanz, Champagner und eine Zeremonie mit Vertretern verschiedener Religionen. New York war zeitweise ein Epizentrum der Pandemie gewesen.