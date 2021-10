Psychische Erkrankungen gestiegen + 1.868 Neuinfektionen

Die Zahl der Covid-19-Erkrankungen im Umfeld der Salzburger SPÖ hat sich erhöht: Nach Landesparteichef David Egger, Landesgeschäftsführer Gerald Forcher und einem Landtagsabgeordneten ist nun auch Klubchef Michael Wanner mit einem PCR-Test positiv auf das Virus getestet worden. Wie die Partei heute per Aussendung mitteilte, sei Wanner in der vergangenen Woche am Freitag und am Samstag über mehrere Stunden in Kontakt mit seinen später erkrankten Parteikollegen gestanden.

Der SPÖ-Klubchef habe sich sofort nach Bekanntwerden der Impfdurchbrüche in der SPÖ-Landespartei am vergangenen Sonntag in Selbstisolation begeben und seither keine Kontakte mit anderen Personen gehabt. Wanner selbst teilte heute mit, er habe weder Beschwerden noch Symptome und appellierte an die Menschen, sich impfen zu lassen. In Salzburg waren zuletzt auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und ein Abgeordneter der Volkspartei an Covid-19 erkrankt. Alle Betroffenen waren zweifach geimpft.