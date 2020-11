Österreich bekommt zwei Prozent der europäischen Impfdosen; Doskozil positiv getestet

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) drängt auf die vom Bund grundsätzlich zugesagten finanziellen Hilfen für die durch die Corona-Krise bedingten Probleme. In der letzten Verhandlungsrunde vor mehr als fünf Wochen war vonseiten der Bundesregierung eine Einigung "in den nächsten Tagen" in Aussicht gestellt worden. Passiert sei bisher nichts, es gebe weder einen neuen Verhandlungstermin noch sei im Budget irgendetwas eingepreist, beklagte ÖGK-Obmann Andreas Huss.

An Sonntagen und Montagen sind die Zahlen vergleichsweise gering, weil laut RKI am Wochenende weniger Proben genommen werden und dadurch auch insgesamt weniger getestet wird. Nachdem die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Oktober und Anfang November stark gestiegen war, war der Wert zuletzt vergleichsweise stabil. Einen deutlichen Rückgang der Neuinfektionen gibt es aber bisher nicht, obwohl seit Anfang November ein Teil-Lockdown in Deutschland gilt.

Die Bürger Spaniens werden sich nach Schätzung der Regierung bereits ab Jänner freiwillig gegen das Coronavirus impfen lassen können. "Irgendwann im Jänner" werde man mit den Impfungen beginnen können, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa am Samstag in Interviews mit verschiedenen spanischen Medien. Eine Impfpflicht wäre zwar in Spanien rechtlich möglich, "nach Meinung vieler Experten aber wohl sogar kontraproduktiv".

Russlands Präsident Wladimir Putin hat beim G20-Gipfel der internationalen Gemeinschaft einen breiten Zugang zu dem in Russland entwickelten Impfstoff "Sputnik-V" angeboten. Sein Land unterstütze die Entscheidung des G20-Gipfels, die Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung des Planeten zugänglich zu machen, sagte der 68-Jährige am Samstag bei dem von Gastgeber Saudi-Arabien als Video-Konferenz organisierten Treffen.

Im Kampf gegen die Pandemie will der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping die Kooperation Chinas mit anderen Ländern bei der Forschung, Entwicklung, Produktion und Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus verstärken. Auf dem Gipfel der großen Industrienationen (G20) sagte Xi Jinping am Samstag, China wolle Entwicklungsländer unterstützen, indem Impfstoffe als "öffentliches Gut" zugänglich und erschwinglich werden.

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.964 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Im Vergleich zum Wert vor einer Woche wurden gut 500 Fälle mehr gemeldet. Am vergangenen Samstag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 22.461 gelegen. Der Höchststand war am Freitag mit 23.648 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Gestiegen ist die Anzahl der positiv getesteten Mitarbeiter in den oberösterreichischen Altersheimen: Dort zählte man 571 positiv Getestete, während die Zahl bei den Bewohnern mit 644 fast gleich blieb. Wie die zuständige Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) im APA-Gespräch berichtete, sei auffällig, dass es bei den erkrankten Senioren in den betroffenen Häusern immer gleich mehrere Fälle gebe. "Dem gehen wir jetzt nach." Es gebe verschiedene Szenarien, die dazu führen könnten. Etwa ein dementer Bewohner, der im Haus herumgehe und das Virus verteile oder Bewohner, die das Haus verlassen und danach Symptome entwickeln. Es würden auch Bewohner von ihren Verwandten abgeholt - hier mahne sie Zurückhaltung ein. "Das Tückische an der Krankheit ist, dass sie unsichtbar ist und dass Leute symptomfrei sein können. Das gilt auch für ältere Menschen."

Bisher wurden in Wien insgesamt 53.830 Coronavirus-Infektionen registriert. Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 15.708 Menschen. Wieder gesund sind 37.597 Personen. Am gestrigen Freitag wurden 8.093 Tests vorgenommen: Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 770.226 Tests durchgeführt.

Knapp unter der 1.000er-Marke ist die Zahl der täglichen Coronavirus-Neuinfektionen am Samstag in Wien geblieben: Konkret wurden 924 positive Testresultate eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mit. Überdies sind zwölf Menschen mit oder an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben.

Am Samstagnachmittag hat sich die Teilnahme am Massentest in Südtirol weiter erhöht. Bis 16.00 Uhr ließen 211.957 Südtiroler untersuchen, ob sie corona-positiv sind. Das entspricht 60,5 Prozent der angesprochenen Bevölkerung, teilte der Sanitätsbetrieb mit. 1,1 Prozent der Testergebnisse waren positiv, hieß es. Noch bis Sonntag haben die rund 350.000 aufgerufenen Südtiroler Zeit, einen Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen.

In Italien ist am Samstag sowohl die Zahl der Coronavirus-Infizierten als auch jene der Todesopfer in den letzten 24 Stunden gesunken. Die Zahl der Neuansteckungen sank von 37.242 auf 34.767. 692 Tote wurden gemeldet, am Vortag waren es sieben mehr, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar in Italien 49.261 Personen mit oder am Coronavirus.

11/21/2020, 04:07 PM | Peter Temel