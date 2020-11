Experte: Bis Sommer genug Corona-Impfstoff für alle Österreicher

Zwar sei die Zulassung noch die große Unbekannte, aber aus den Zeitplänen der Hersteller der sieben Impfstoffe, für die es Verträge gibt, sei es realistisch, dass bis zum Sommer so viel zur Verfügung stehen wird, dass jeder in Österreich, der dies wünscht, auch geimpft werden kann, so Clemens Martin Auer, Covid-Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium, am Freitag im ORF-Mittagsjournal. Die ersten Impfstoffe könnten schon im Jänner eintreffen.

Zuerst Alters- und Pflegeheime

Dies hängt aber von der europäischen Zulassungsbehörde ab. Hier habe BioNtech/Pfizer mit seinem Kandidaten die Nase vorne (Anm.: die soeben ihren Antrag auf Notfallzulassung in den USA bekanntgegeben haben). Die bisher übermittelten Daten sähen sehr gut aus, bezog sich Auer auf Rückmeldungen aus der Zulassungsbehörde sowie der wissenschaftlichen Community. Auch wenn dies noch nicht gesichert sei, sei es realistisch, dass es noch heuer eine Zulassung geben wird. "Wir sind auf jeden Fall organisatorisch in der Lage, dass wenn die ersten Lieferungen im Jänner kommen, dass wir auch in Österreich zu impfen beginnen."