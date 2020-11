Pharma-Branche: Drei Impfstoffe unmittelbar vor Zulassung

Zudem haben die Pharmafirmen bereits mit der Produktion von Millionen von Impfdosen begonnen. Wird eine Impfung also zugelassen – was noch in diesem Jahr geschehen könnte -, könnte auch die Auslieferung der Dosen sofort beginnen. Die Impfstoffe der drei Hersteller erfordern jedenfalls zur vollen Wirksamkeit zwei Impfdosen pro Patient.

Die Experten rechnen zudem damit, dass im Laufe des kommenden Jahres weitere Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen werden.

Zu den Kosten ist derzeit nicht viel bekannt: Denn die EU kauft zentral für alle Europäer Impfdosen, mit den drei Herstellern gebe es bereits Verträge, mit Moderna laufen die Verhandlungen noch. Es ist aber nicht bekannt, was die Pharmafirmen pro Impfdose verlangen, nur von AstraZeneca sei ein Preis von 2,5 Euro bekannt gegeben worden. Die EU hat jedenfalls rund 15 Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Pharmavertreter sind jedenfalls optimistisch, dass ab Jänner auch die österreichische Bevölkerung durchgeimpft werden könnte. „Man kann die Ziellinie sehen“, sagte Herzog.