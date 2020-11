Pfizer-Österreich-Chef: „Produzieren Impfstoff auf Hochtouren“

Das in Belgien produzierte Vakzin wird nicht in Fertigspritzen abgefüllt, sondern in Dosen an diverse Impfzentren geliefert, wo sie in Spritzen abgefüllt und verabreicht werden sollen. Rumler appelliert an die zuständigen Stellen, das Impfprozedere – also wer, wann, wo geimpft werden soll – rechtzeitig aufzusetzen. Einen Preis für den Impfstoff kann Rumler noch nicht nennen. „Es laufen die Verhandlungen mit der EU. Ich gehe nicht davon aus, dass sich hier jemand eine goldene Nase verdient.“ Die Bürger in Österreich sollen die Impfung jedenfalls kostenlos erhalten. Eine generelle Impfpflicht lehnt der Pfizer-Chef ab. Besser sei es, die Bevölkerung von der Wichtigkeit einer Schutzimpfung zu überzeugen.