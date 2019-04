Pfizer-Chef Rumler: „Wichtig, mehr übers Impfen aufzuklären“

Mildere Temperaturen begünstigen die Zeckenverbreitung in Europa. Merken Sie eine steigende Impfstoff-Nachfrage?

Es stimmt, mit der Erderwärmung dringt die Zecke in immer mehr Regionen vor, etwa in den Norden nach Skandinavien und Russland. In Orth stellen wir jährlich 12 Millionen Dosen FSME- und Meningitis-Impfstoff für Österreich, Europa und die Welt her. Wir sehen durchaus eine steigende Nachfrage, die das Werk auch in Zukunft festigt. Pfizer hat in den vergangenen Jahren mehr als 20 Millionen Euro in den Standort investiert und wir sind derzeit sehr zufrieden wie es läuft.