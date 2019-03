Verunsicherte Patienten: Parkinson-Arznei ist nicht lieferbar

Derartige Engpässe sind die Folge eines globalisierten Pharma-Marktes. „Leider passieren solche Engpässe zunehmend“, sagt Christoph Baumgärtl,Arznei-Experte im Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG).

Auf andere Rezepturen umsteigen

In den Apotheken empfiehlt man Betroffenen, mit ihrem Arzt wegen Alternativen Rücksprache zu halten. „Auch wenn für die Patienten eine Umstellung mühsam ist: In anderen Rezepturen, etwa Kapseln oder in flüssiger Form, ist das Medikament in ausreichender Menge vorhanden“, betont man bei der Apothekerkammer.