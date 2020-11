AUA verbrennt täglich ein bis zwei Millionen Euro

Bis 2022 sollen 1.100 Beschäftigte abgebaut werden. Einstweilen sind aber alle zumindest bis März 2021 in Kurzarbeit. Solange gilt die momentane gesetzliche Basis dafür, bei der AUA will man sie aber zumindest bis zum ersten Quartal 2022 nutzen. "In der Praxis sollte die Kurzarbeit so lange genutzt werden können, bis das Geschäft wieder zurückkommt", so der AUA-Chef.

Nebenjobs

Auch wenn in der Kurzarbeit nicht gekündigt werden darf, die Situation für die Betroffenen - die zwischen 10 und 80 Prozent ihrer ursprünglichen Arbeitsleistung erbringen - ist misslich. Viele AUA-Mitarbeiter, speziell jüngere und schlecht verdienende, müssen sich in der Kurzarbeit einen Zweitjob suchen, schreibt "News". Sonst genügt ihr Einkommen nicht mehr. Bei den rund 2.500 Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern fallen auch die variablen Gehaltsbestandteile wie Provisionen aus dem Bordverkauf weg, die sonst 20 Prozent des Einkommens ausmachen können.