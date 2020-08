Gastro-Personal soll für die Pflege gewonnen werden

Die prekäre Personalsituation bei der stationären, mobilen und 24-Stunden-Betreuung in Österreich könnte sich weiter zuspitzen. Der Grund: Die Corona-Pandemie erschwert die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland. So benötigen 24-Stunden-Betreuer/innen aus Rumänien, Bulgarien oder Kroatien negative Covid-19-Tests oder müssen nach ihrer Ankunft in Quarantäne, was sich viele nicht leisten können oder wollen. Zudem fallen bis auf Weiteres viele Flugverbindungen in wichtige Herkunftsländer außerhalb der EU aus. Geplante Anwerbe-Aktionen von Personal aus Südostasien oder Marokko liegen auf Eis.

Mobilisierung im Inland

Um den Pflegenotstand zu lindern, muss daher verstärkt Personal im Inland mobilisiert werden. Hier bieten sich Branchen an, die von der Corona-Krise am härtesten und längsten betroffen sind, etwa der Tourismus. Österreichs größter privater Pflegeheimbetreiber SeneCura startete kürzlich eine erste Anwerbe-Aktion in der Gastronomie. Mit dem Slogan: „Pflege als Chance. Starten Sie einen beruflichen Neubeginn“ werden Neu- und Quereinsteiger aus der Gastronomie oder anderen Branchen angesprochen.

„Auf unsere Kampagne gab es schon mehr als 200 Rückmeldungen“, berichtet SeneCura-Chef Markus Schwarz. Der Pflege-Multi (5.000 Beschäftigte) bietet eigene Aus- und Weiterbildungen an. Schwarz hofft ebenso wie andere Einrichtungen auch auf eine Umschulungsoffensive durch das AMS. Allein im Tourismus gibt es derzeit 55.000 Arbeitslose, im Herbst wird eine weitere Zunahme erwartet.