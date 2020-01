Pflegelehre: So machen das die Schweizer

Top 2 bei Lehrberufen

Die duale Ausbildung wird von Jugendlichen in der Schweiz gut angenommen, 2018 war die Ausbildung Fachfrau bzw. -mann Gesundheit der zweitmeist gewählte Lehrberuf in der Schweiz. 2020 werden voraussichtlich etwa 4.500 Menschen in der Schweiz die Ausbildung Fachfrau/-mann Gesundheit abschließen.

Hohe Drop-Out-Rate

Laut Schweizer Medien gibt es nach der Pflegelehre allerdings eine hohe Drop-Out-Rate. So sollen drei Jahren nach Lehrabschluss nur noch ein Drittel der Ausgebildeten in der Pflege tätig sein. Sieber relativiert diese Zahl, die meisten Absolventen würden sich weiterqualifizieren und damit in andere Berufe im Gesundheitswesen wechseln. "80 Prozent bleiben in einem Gesundheitsberuf". Somit wäre ein erster Einstieg in den Bereich erreicht.

7.000 Lehrlinge für Österreich möglich

Hilfswerk-Geschäftsführerin Elisabeth Anselm schätzt, dass in Österreich nach Vorbild des Schweizer Modells bis zu 7.000 Pflegelehrlinge möglich wären. "Die Pflegelehre wäre ein wichtiger Lückenschluss zur schulischen Pflegeausbildung". Die Einführung der dualen Ausbildung müsse "vorbehaltlos und unideologisch" diskutiert werden.