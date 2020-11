AUA ruft wieder nach der Regierung

Argumentiert wird mit der Staatshilfe und dem Sparpaket für die aktive Belegschaft mit Gehaltsreduktionen bis zu 20 Prozent. Den Sozialpartner sei es ein Anliegen gewesen, „dass wirklich alle, die am Fortbestand der Austrian ein Interesse haben, an dieser gemeinsamen Anstrengung beteiligt werden, und keine Gruppe dabei außen vor bleibt“, heißt es in dem Brief.

Wirklich alle?

Eine Gruppe hat sich bis dato geweigert, zu verzichten. Bei ehemaligen Vorständen und Managern, die allesamt Einzelverträge haben, biss die AUA auf Granit. Flugbegleiter erhalten nach 35 Dienstjahren Zusatzpensionen von rund 800 Euro, Piloten liegen deutlich darüber. Am höchsten sind die Firmenrenten für Vorstände und Top-Manager mit etlichen Tausend Euro im Monat.

„Jeder muss einen Beitrag leisten, ohne Ausnahmen“, fordert Stratberger. AUA-Chef Alexis von Hoensbroech sieht das genauso und sagte vergangene Woche bei der Präsentation der (miserablen) Ergebnisse der ersten drei Quartale 2020, man arbeite an einer juristischen Lösung, die freilich nicht einfach sei.