AUA-Pensionen: Politik drückt sich

Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker wollte in einer parlamentarischen Anfrage an ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel und die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler wissen, ob vor der Zusage der Staatshilfe sichergestellt worden sei, „dass die staatlichen Hilfen nicht für Nachschüsse an die Pensionskasse aufgewendet werden“.

Außerdem fragten die Neos an, ob überprüft wurde, ob Eingriffe in diese Altpensionen rechtlich überhaupt möglich wären. Und ob man von der AUA Einschnitte in die Pensionen verlangt habe, bevor die Staatshilfen vereinbart wurden.

Die Antworten waren nichtssagend. Sowohl Blümel als auch Gewessler, die beide das Hilfspaket in der Endfassung mitverhandelt hatten, erklärten sich für nicht zuständig.

Das Finanzministerium beruft sich darauf, dass die AUA nicht der Prüfungszuständigkeit durch den Rechnungshof unterliege und die Fragen daher nicht in die ministerielle Zuständigkeit fallen würden. Gewessler schickte überhaupt nur einen kurzen Satz, die Fragen „fallen nicht in meinen Zuständigkeitsbereich“.