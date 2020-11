Italien will bis Jänner Schulen geschlossen halten: Proteste

Die italienische Regierung plant am 4. Dezember eine neue Verordnung mit Vorschriften für die Weihnachtszeit. So sollen Geschäfte bis 22.00 Uhr offen bleiben, um Weihnachtseinkäufe ohne Massenandrang zu ermöglichen, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Sonntagsausgabe). Damit will die Regierung gerade in der Adventszeit den Konsum ankurbeln. In den Regionen mit niedrigerem Reproduktionswert sollen Lokale auch abends wiedergeöffnet werden, allerdings dürfen nicht mehr als vier Gäste pro Tisch sitzen. Geprüft wird noch, ob Reiseifreiheit zwischen den Regionen bestehen darf.

In Italien ist am Samstag sowohl die Zahl der Coronavirus-Infizierten als auch jene der Todesopfer in den letzten 24 Stunden gesunken. Die Zahl der Neuansteckungen sank von 37.242 auf 34.767. 692 Tote wurden gemeldet, am Vortag waren es sieben mehr, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar in Italien 49.261 Personen mit oder am Coronavirus.