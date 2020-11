Europakarte: In welchen Staaten ein Corona-Lockdown gilt

Einige Staaten – zunächst ja auch Österreich – entschieden sich für den Weg eines Teil-Lockdowns bzw. Lockdown Light, bei dem ein Teil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens erhalten bleiben konnte.

Andere Staaten umschifften den Lockdown und lassen Restaurants, Cafés, Geschäfte offen. Doch auch in diesen Ländern gibt es selbstverständlich Corona-Maßnahmen. Etwa Ausgangsbeschränkungen, die in manchen Ländern früher (in Teilen Portugals an Wochenenden zum Beispiel ab 13 Uhr) und in manchen Ländern später beginnen (Kosovo 23.30 Uhr).

Griechenland

Streng sind die Lockdown-Bestimmungen insbesondere in Griechenland. Wer sich die vergleichsweise niedrigen Zahlen der Coronavirus-Inzidenzen ansieht, mag sich deshalb allerdings wundern. Doch Griechenland schwört auf schnelle, strenge Maßnahmen. Damit hat das Land bereits im Frühjahr gute Ergebnisse erzielt: Schon wenige Wochen nach dem Ausbruch des Virus in Europa im Februar hatte die griechische Regierung strenge Lockdown-Maßnahmen ergriffen.

Nun gilt seit 7. November ein neuerlicher Lockdown. Alle Geschäfte außer Supermärkte und Apotheken mussten schließen. Wer tagsüber einkaufen oder zum Arzt gehen will, muss per SMS darüber informieren. Außerdem gilt von 21.00 bis 5.00 Uhr eine allgemeine Ausgangssperre. Vergangenen Montag kamen noch flächendeckende Kindergarten- und Schulschließungen hinzu. Der Lockdown soll zumindest noch zwei Wochen gelten.

Tschechische Republik

Wegen der Rekord-Neuinfektionen sind in Tschechien Geschäfte mit Ausnahme des täglichen Bedarfs seit einem Monat geschlossen. Alle Bildungseinrichtungen mit Ausnahme der Kindergärten sind in Tschechien seit Mitte Oktober geschlossen. Doch vor allem im Bereich der Volksschulen und Unterstufe wächst der Druck auf die Regierung für eine Wiedereröffnung. Was die Restriktionen generell angeht, ist nicht mit einer Lockerung vor Dezember zu rechnen.

Über eine Lockerung in der vergangenen Woche wunderten sich allerdings die Tschechen: Seit Mittwoch dürfen Tiersalons - anders als Friseursalons für Menschen – wieder öffnen.

Belgien

Seit über einem Monat haben die Restaurants, Kaffeehäuser und Bars schon geschlossen. Anfang November machte auch der Handel zu, nur Lebensmittelläden, Apotheken und Baumärkte dürfen offen halten. Schulunterricht haben nur die Kleinsten, die anderen Kinder wechseln sich ab: Die eine Hälfte geht in die Schule, die andere Hälfte hat Online-Unterricht.