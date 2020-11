Wie Corona-Genesene mit ihrem Plasma helfen können

Es gibt halbe Stunden im Leben, die länger dauern als die Zeit bei der ersten Plasmaspende mit Covid-19-Antikörpern. Obwohl am Anfang auch Respekt vor der Spende dabei ist. Zumal ich trotz milden Verlaufs auch zwei Monate nach der Erkrankung immer noch leichte Nachwirkungen spüre.

Doch die Hoffnung, auch als Normalbürger in der Pandemiebekämpfung helfen zu können, ist größer als die Bedenken. Ich kann sehen, wie sich der Beutel mit dem für Immunschwache so wertvollen Serum füllt und auf der digitalen Anzeige beobachten, wie viel noch fehlt. Für den Energielevel gibt es am Institut für Transfusionsmedizin in Salzburg einen Schokoriegel und Saft. Schnell sind die 30 Minuten vorbei und der Hilfseinsatz ist ohne Nebenwirkungen beendet.