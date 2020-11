Massentests ab 5. Dezember: Start mit Lehrern und Polizisten

Jetzt ist es also offiziell: Österreich startet mit Corona-Massentests, wie sie zuvor auch schon die Slowakei durchgeführt hat.

Den Fahrplan dazu gab die Bundesregierung am Freitag bekannt: Starten sollen die Tests am ersten Dezember-Wochenende (5./6. Dezember, also zum geplanten Ende des harten Lockdowns) mit den rund 200.000 Pädagogen. Am 7. und 8. Dezember geht es dann mit den 40.000 Polizisten weiter, ebenfalls in der ersten Dezemberwoche sind Gemeinden mit hohem Inzidenzwert an der Reihe. Kurz vor Weihnachten soll dann eine breit angelegte Testreihe für die gesamte Bevölkerung stattfinden.

Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll solcherart ein Weihnachtsfest im engen Familienkreis ermöglicht werden. „Wir können schnell eine hohe Zahl an infizierten Personen lokalisieren und somit noch stärker die Infektionsketten durchbrechen“, teilte er mit und bat schon jetzt die Bevölkerung, sich an den Tests zu beteiligen.