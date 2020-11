Die letzten Reserven: Wo überall die Intensivbetten ausgehen

Die Auslastung, wie Belgien sie derzeit noch immer hat – der Höhepunkt der zweiten Welle scheint dort ja überschritten –, wäre in Österreich so nicht tragbar. Hierzulande sei „der kritische Bereich bei 40 Prozent“, wie Herwig Ostermann, Chef der Gesundheit Österreich und Mitglied des Krisenstabs im Gesundheitsressort, kürzlich sagte. Noch sind wir dort nicht angelangt, zumal man die Zahl um einige hundert Betten aufstocken kann.

Die Möglichkeit, die Kapazitäten zu vergrößern, hat freilich jedes Land – das ist ein Faktor, der den Intensivbetten-Vergleich ein wenig verzerrt.

Auch die Debatte innerhalb eines Landes kann dadurch in die Schieflage geraraten – das hat man in der Schweiz beobachten können: Dort schlug kürzlich die Gesellschaft für Intensivmedizin Alarm, dass alle 876 zertifizierten Intensivbetten belegt seien – wie kann das sein, in einem der reichsten Länder der Welt? Die simple Erklärung: Man hat vergessen zu sagen, dass es Aufstockungsoptionen mit Notbetten gibt – ganze 1.600 zusätzlich nämlich, was dann fast einer Verdreifachung gleichkäme.