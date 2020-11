Feiern in Corona-Zeiten: Eine Hochzeit und sieben Todesfälle

Halten wir fest: Zu diesem Zeitpunkt gab es also insgesamt 57 positiv getestete Menschen als Folge der Hochzeit. Und vier davon mussten bereits im Spital behandelt werden - einer davon starb an der Erkrankung.

Doch damit nicht genug.

Virus in Pflegeeinrichtung getragen

In der Folge kam es zu zwei weiteren Corona-Ausbrüchen - einer davon in einer Plegeeinrichtung. Ein Hochzeitsgast hatte Kontakt zu einem Mitarbeiter dort. Und der übertrug es wiederum auf Kollegen und Bewohner. Bilanz des Infektionsgeschehens dort: 14 Mitarbeiter und 24 Bewohner wurden positiv getestet - sechs davon starben.

Ausbruch im Gefängnis

Der zweite Corona-Ausbruch traf ein Gefängnis, wo ein anderer Hochzeitsgast arbeitet. Er hatte zwar eine Woche nach der Trauung Symptome, ging aber dennoch noch fünf Tage in die Arbeit. Dann wurden er und drei seiner Kollegen positiv gestestet. Der Dominoeffekt war noch nicht zu Ende: Insgesamt wurden in der Folge noch 18 weitere Mitarbeiter der Vollzugsanstalt krank. Sie steckten wiederum 16 Menschen in ihrem Privatleben an sowie 48 Häftlinge. denen Einheiten der Justizvollzugsanstalt im Einsatz. Am 19. August erhielten er und drei weitere Mitarbeiter ihr positives Testergebnis.

Alles in allem bilanzierte die US-Seuchenschutzbehörde 177 Infizierte und sieben Todesfälle im Zusammenhang mit der Hochzeit.