Selbstbestimmung im Home Office als leeres Versprechen

Dementsprechend waren auch bei weitem nicht alle Befragten der Meinung, dass ihnen das Home Office mehr Selbstbestimmung brachte. Zwar stimmten 61 Prozent dieser Aussage zu, für 36 Prozent war dies aber nicht der Fall.

Fehlende Regeln

Die Forscher orten aufgrund der Ergebnisse einen Bedarf an Regulierung bezüglich Arbeitszeit, Erreichbarkeit und Kontrolle. "Es braucht klare Vereinbarungen darüber, wann jemand im Home Office erreichbar ist oder nicht. Da sehen wir im Moment eine deutliche Entgrenzung der Arbeit, manche fühlen sich auch verpflichtet, ständig erreichbar zu sein. Mehr Klarheit, was an Erreichbarkeit erwartet wird und was nicht, würde helfen", meinte Flecker.

Eher wenig Infos bekamen die Arbeitnehmer über die gesunde Gestaltung ihres Arbeitsplatzes: Nur rund ein Drittel gab an, dazu mit Informationen versorgt oder beraten worden zu sein. Häufiger gab es die Möglichkeit, von einem Techniker der Firma bei der Einrichtung des Home Office unterstützt zu werden - immerhin konnte etwas mehr als die Hälfte diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Umgekehrt blieben doch 47 Prozent ohne technische Unterstützung.