Lockdown in Sydney nach über drei Monaten beendet + Psychische Erkrankungen gestiegen

Die britische Rockband Genesis muss ihre "The Last Domino?"-Tour wegen positiver Corona-Tests unterbrechen. Vier Konzerte am vergangenen Freitag in Glasgow sowie am 11., 12. und 13. Oktober in London müssten aufgrund positiver COVID19-Tests in der Band verschoben werden, teilte die Gruppe um Sänger Phil Collins auf ihrer Homepage mit. Man arbeite daran, die neuen Termine so rasch wie möglich bekannt geben zu können.

"Dies ist eine äußerst frustrierende Entwicklung für die Band", heißt es in der Mitteilung. Am 15. November sollte die Tour in Nordamerika fortgesetzt werden. Auf der Genesis-Homepage sind diese Termine nach wie vor angeführt. Laut Deutschem Genesis Fanclub soll es vier positive Tests in der Band und ihrem Umfeld geben, Phil Collins soll aber nicht darunter sein.