Corona: Erster Ball in Wien abgesagt

In Wien werden die ersten Großveranstaltungen coronabedingt abgesagt: Angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen wurde der Tirolerball, der am 8. Jänner 2022 im Rathaus hätte stattfinden sollen, auf Jänner 2023 verschoben. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Ursprünglich war geplant, den Ball unter Einhaltung der 3-G-Regeln abzuhalten, hieß es.

Die Verschiebung sei nach Gesprächen zwischen der Gastgebergemeinde Ebbs und dem Tirolerbund in Wien erfolgt. "Wir bleiben zuversichtlich und freuen uns umso mehr, 2023 nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder, dann aber hoffentlich unbeschwert ins Rathaus einziehen zu können", betonte Tirolerbund-Obmann Hannes Baumgartner.

Der bisherige, in den September vorverlegte Vorverkauf für das Trachtenball-Highlight sei bedauerlicherweise weit hinter den erwarteten Kartenverkaufszahlen zurückgeblieben, berichtete er: "In den vergangenen Wochen haben sich zudem die Stimmen gemehrt, die nach wie vor große Sorge hinsichtlich einer möglichen Ansteckung und eine damit verbundene grundsätzliche Rückzugstendenz unter den Menschen, auch unter den Ball-Stammgästen, wahrnehmen."