Heuer schon 183.000 Schulkinder positiv getestet + Aus 2-G wird 3-G: Was ab heute gilt

In der Steiermark haben sich die Impfungen im Vergleich zum Jänner beinahe halbiert. Das entspreche aber dem österreichweiten Trend, betonte Wolfgang Wlattnig, stellvertretender Landesamtsdirektor der Steiermark beim Impf-Update des Landes am Freitag. Virologe Klaus Vanda merkte an, dass man derzeit eine "Plateau-Phase" bei den Erkrankungen beobachten könne. Die Impfbusse wird es noch bis Ende März geben, die Impfstraßen werden ihre Öffnungszeiten verkürzen. "Man merkt, dass der Impfzug in der Steiermark mit weniger Geschwindigkeit fährt", sagte Impfkoordinator Michael Koren. Die Anzahl der wöchentlichen Impfungen sei zwar zurückgegangen, bei den Drittimpfungen liege man aber in Österreich an dritter Stelle, betonte Koren. Was den neuen Impfstoff Novavax betrifft, sei derzeit noch unklar, wann er einträfe und wie viel es geben werde. Eine spezielle Anmeldung dafür wird in der Steiermark - anders als in anderen Bundesländern - nicht nötig sein, das Vakzin wird beim freien Impfen für alle erhältlich sein.