Bildungsminister Polaschek positiv

Bildungsminister Martin Polaschek (├ľVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hat keine Symptome und arbeitet in den kommenden Tagen im Homeoffice, teilte seine Sprecherin der APA Samstagfr├╝h mit. Polaschek sei drei Mal geimpft. Der Minister w├Ąre am Sonntag Gast in der ORF-Pressestunde gewesen.